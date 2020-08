Atlético-MG anuncia a contratação do atacante Eduardo Sasha, ex-Santos

O Atlético-MG anunciou na noite desta segunda-feira a contratação do atacante Eduardo Sasha. O jogador estava em imbróglio jurídico com o Santos, e as três partes chegaram a um acordo.

Aos 28 anos, Sasha assinou com o Atlético-MG por quatro temporadas. O clube mineiro comprou 50% dos direitos econômicos do jogador por quase R$ 10 milhões.

Sasha movia na Justiça um processo contra o Santos alegando atraso de pagamentos. Ele cobrava mais de R$ 15 milhões, mas aceitou encerrar o caso para ser vendido ao Atlético-MG.

O atacante trabalhou em 2019 com o técnico Jorge Sampaoli, que estava no Santos e atualmente comanda o Atlético-MG. Sasha chega para brigar por posição com Marrony. Outra opção no elenco, Diego Tardelli está lesionado.

O último jogo de Sasha foi no dia 10 de março, antes da pausa do futebol causada pela pandemia do novo coronavírus. Quando o elenco do Santos voltou aos trabalhos, o atacante entrou na Justiça. Pelo Santos, Sasha atuou em 104 partidas e marcou 23 gols.