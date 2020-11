Atlético-MG acerta empréstimo até fevereiro do lateral Maílton para o Coritiba

O lateral-direito Maílton, do Atlético-MG, é o novo reforço do Coritiba. O atleta, de 22 anos, acertou contrato de empréstimo até o fim do Campeonato Brasileiro, no mês de fevereiro, e caso tenha o nome publicado no BID (Boletim Informativo Desportivo) até sexta-feira, poderá ser relacionado para enfrentar o Bahia, na segunda-feira.

Maílton desembarca na capital paranaense para ser o titular na posição, muito carente nos últimos meses no clube. Jonathan, Natanael e Patrick Vieira serão seus concorrentes à vaga na lateral-direita.

Pelo Atlético, o defensor não teve muitas oportunidades no ano, pois seu estilo não foi do agrado do técnico Jorge Sampaoli. Ele só atuou em 11 jogos, dos quais cinco pelo Campeonato Brasileiro, mas apenas um como titular. O lateral só marcou um gol e foi no Campeonato Mineiro.

Rápido, dono de boa técnica e com ímpeto para chegar ao ataque, Maílton ganhou notoriedade em 2019, ao defender o Operário-PR, em 2019.

Com 20 pontos, o Coritiba é o 15º colocado no Campeonato Brasileiro, com cinco vitórias, cinco empates e dez derrotas.