Atlético dá folga a 14 jogadores nas rodadas iniciais do Mineiro - (Foto: Estadão )

O Atlético Mineiro iniciará a temporada 2021 com um time cheio de reservas. Após o time encerrar a sua participação no Campeonato Brasileiro em terceiro lugar, com a vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, na noite de quinta-feira, o clube deu folga aos 14 jogadores mais utilizados na campanha, embora já tenha compromisso no fim de semana.

Everson, Guga, Réver, Alonso, Arana, Franco, Allan, Jair, Nathan, Hyoran, Savarino, Sasha e Keno terão dez dias de folga, retomando as atividades no Atlético-MG em 8 de março. Já o chileno Eduardo Vargas terá um tempo menor de descanso, com sua volta agendada para o dia 4.

Como o técnico Jorge Sampaoli deixou o comando do Atlético após a partida contra o Palmeiras - ele está na mira do Olympique de Marselha -, o time será dirigido inicialmente por Lucas Gonçalves e Éder Aleixo, auxiliares da comissão técnica fixa do clube, que busca um treinador no mercado, sendo que Renato Gaúcho, hoje à frente do Grêmio, parece ser o nome preferido da diretoria.

Até o retorno de todos os titulares, o Atlético fará três jogos no Campeonato Mineiro: enfrentará a URT, domingo, no Mineirão, visitará o Tombense, na próxima quinta-feira, e receberá o Uberlândia, no dia 7.

No fim de semana, no primeiro desses compromissos, o Atlético poderá se despedir de Victor e Diego Tardelli, que estão em fim de contrato. Já a partir de março, poderá inscrever os três reforços que já chegaram ao clube para a temporada 2021: o lateral-esquerdo Dodô, o meia Nacho Fernández e o atacante Hulk.