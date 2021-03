Atalanta só precisa do 2º tempo para vencer Spezia e se manter em 4º no Italiano

Napoli e Atalanta empatam no primeiro duelo das semifinais da Copa da Itália

Depois de perder na segunda-feira para a líder Internazionale, a Atalanta se recuperou no Campeonato Italiano, nesta sexta-feira, ao derrotar o Spezia, por 3 a 1, em Bérgamo. Com o resultado, a equipe de estilo agradável e agressivo manteve o quarto lugar na classificação, com 42 pontos, mesma pontuação da Juventus, mas com dois jogos disputados a mais (27 a 25).

A Atalanta precisou apenas do segundo tempo para somar a 15ª vitória na temporada. O croata Pasalic deixou sua marca duas vezes, mas o destaque foi o golaço do colombiano Muriel, que bateu na bola bonito por cobertura. Piccoli descontou no final para o Spezia, 16º colocado, com 26 pontos, ameaçado pelo rebaixamento.

Em outro jogo desta sexta-feira, a Lazio teve problemas, em Roma, para superar o lanterna Crotone. Aos 14 minutos, Savic fez o primeiro gol romano, mas Simy, aos 29, empatou para os visitantes. O espanhol Luis Alberto voltou a colocar os anfitriões em vantagem, aos 39 da etapa inicial.

No segundo tempo, o equilíbrio permaneceu e Simy, logo aos cinco minutos, deu igualdade mais uma vez no placar. O gol da vitória da Lazio só veio aos 39 minutos com o equatoriano Caicedo, que deixou o time da capital com 46 pontos, em sétimo lugar. O Crotone perdeu pela 20ª vez, após 27 jogos, e soma apenas 15 pontos.