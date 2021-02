Atalanta elimina Napoli e vai disputar com a Juventus a final da Copa da Itália

Na final, a Atalanta vai enfrentar a Juventus, que eliminou a Internazionale de Milão - (Foto: Divulgação)

Com grande atuação da dupla formada por Pessina e Zapata, a Atalanta derrotou o Napoli, nesta quarta-feira, em Bérgamo, pelo jogo de volta das semifinais da Copa da Itália e garantiu vaga na decisão. No primeiro jogo as equipes haviam empatado, em Nápoles, sem gols.

Na final, a Atalanta vai enfrentar a Juventus, que eliminou a Internazionale de Milão. O time de Bérgamo vai tentar um título que não conquista desde 1963, enquanto a equipe de Turim, maior ganhadora da competição, estará em busca do 14º troféu.

Em ritmo acelerado desde o início do jogo, a Atalanta abriu 2 a 0 no placar antes dos 20 minutos. O primeiro gol, aos dez minutos, Zapata recebeu livre na intermediária e teve tempo de ajeitar, olhar e soltar a bomba de fora da área.

Aos 16, em rápida e linda troca de passes, Zapata tocou bonito para Pessina, que esbanjou categoria na finalização.

A reação do Napoli só veio aos oito minutos da etapa final. Lozano foi muito raçudo para disputar e empurrar a bola para o fundo das redes, diminuindo a desvantagem.

Mas o entrosamento de Zapata e Pessina foi a diferença do jogo. Em nova jogada rápida pelo meio da zaga napolitana, Zapata deu um toque sutil e deixou Pessina livre para fazer o terceiro gol e acabar com a disputa pela vaga na final.