Atalanta e Internazionale empatam e desperdiçam chance de encostar no líder Milan

Atalanta e Internazionale empatam com 1 a 1 - ( Foto: Estadão )

Parece que ninguém quer se aproximar do líder Milan no Campeonato Italiano. Atalanta e Internazionale se enfrentaram neste domingo com o intuito de fazer sombra ao primeiro colocado. Mas ambos falharam na missão com o empate por 1 a 1.

Foi um jogo bem disputado e empolgante na casa da Atalanta. Sobretudo na etapa final. Se recuperando na temporada, a Internazionale mostrou coragem na partida e não se intimidou com o bom momento da rival.

Depois de se estudarem na primeira etapa e pouco finalizarem, apesar das grandes jogadas, as equipes chegaram aos gols nos 45 minutos finais.

Buscando mais o ataque, o time de Milão saiu na frente. Cruzamento preciso de Young pela esquerda e o atacante Lautaro Martinez desviou do goleiro: 1 a 0. Os visitantes eram melhores na etapa e até mereciam ampliar.

Mas do outro lado havia uma equipe valente e bem desde a temporada passada. Os donos da casa mostraram poder de reação com Miranchuk acertando um chute no canto. Empate por 1 a 1 e reta final de partida emocionante.

Ambos podiam encostar no Milan e queriam a vitória a qualquer custo. Mas acabaram não conseguindo anotar mais gols e se conformaram com o empate.

A Atalanta chega aos 13 pontos, no quinto lugar, e a Inter sobe para os 12, logo atrás, em sexto. O líder está com 16 e joga com o Verona ainda neste domingo.