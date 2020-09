Astro do Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo é eleito MVP pelo 2º ano seguido

O grego Giannis Antetokounmpo - ( Foto: Estadão )

Com médias de 29,6 pontos, 13,7 rebotes e 5,8 assistências pela equipe do Milwaukee Bucks na temporada 2019/2020, o grego Giannis Antetokounmpo foi eleito pelo segundo ano consecutivo o melhor jogador da temporada (MVP) da NBA.

Apesar de ter superado astros como LeBron James e James Harden, graças a grandes atuações na temporada regular, com aumento no aproveitamento das bolas de três pontos, Antetokounmpo sofreu uma lesão no tornozelo e não conseguiu fazer com que os Bucks superassem o Miami Heat nas semifinais da Conferência Leste.

Apesar dos rumores, o astro negou uma saída de Milwaukee. "Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Alguns veem um muro e vão (em outra direção). Eu passo por ele. Nós só precisamos melhorar como time, individualmente, e voltar na próxima temporada", disse o jogador, em entrevista ao Yahoo Sports.

Como já havia sido nomeado o melhor jogador de defesa do ano, Antetokounmpo se iguala a Michael Jordan e Hakeem Olajuwon como os únicos jogadores a serem MVP e melhor jogador de defesa em uma mesma temporada. David Robinson e Kevin Garnett também ganharam os dois prêmios na carreira.