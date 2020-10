Aston Villa bate sem dó no Liverpool, goleando por humilhantes 7 a 2

Watkins (à direita) fez três gols na goleada do Aston Villa sobre o Liverpool - (Foto: Rui Vieira / AP)

Manchester City, Manchester United e Liverpool têm algo em comum neste início de temporada do Campeonato Inglês. Ambos já sofreram goleadas históricas e humilhantes. Neste domingo, o atual campeão inglês foi arrasado pelo Aston Villa, que não tomou conhecimento da equipe de Jürgen Klopp, ganhando por impiedosos 7 a 2.

O goleiro Alisson, machucado e cortado da seleção brasileira que disputa as Eliminatórias, escapou do vexame histórico do Liverpool. Vale lembrar que horas antes, o Tottenham havia feito 6 a 1 no United. Semana passada o City foi o gigante humilhado, com 5 a 2 para o Leicester.

O Aston Villa subiu para o segundo lugar com o triunfo e a manutenção dos 100% de aproveitamento. Com os mesmos nove pontos e quatro jogos disputados, o Liverpool é o quinto.

Substituto de Alisson, Adrián colaborou para o início da surra ao sair jogando errado logo aos 4 minutos. Grealish serviu Watkins, que abriu o marcador. Ele seria o destaque da goleada, com hat-trick ainda no primeiro tempo.

Grealish com dois, Barkley e McGinn fizeram os outros gols do Aston Villa. Salah anotou os dois do Liverpool. O time de Klopp vai tentar a reabilitação no dia 17 de outubro, diante do imbatível Everton, que lidera com 12 pontos e vitórias nos quatro jogos disputados.