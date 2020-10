Arthur Rezende nega elenco rachado no Guarani e elogia técnico Felipe Conceição

"Minha relação com Lucas e com todos do grupo é uma relação muito boa", disse Rezende - (Foto: Israel Oliveira/Guarani FC)

Um possível racha no elenco foi apontado como um dos motivos pela má campanha do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro. No entanto, bastou os bons resultados aparecerem para que esse assunto sumisse do Brinco de Ouro da Princesa.

Os pivôs dessa polêmica foram o volante Lucas Abreu e o meia Arthur Rezende, que negou qualquer problema de relacionamento com seu companheiro. De acordo com ele, tudo isso surgiu por causa do momento ruim vivido pelo clube.

"Minha relação com Lucas e com todos do grupo é uma relação muito boa. Somos todos profissionais, um respeita o outro. Quando os resultados não vêm, sempre vem coisa de fora para atrapalhar, e tanto é que depois que os resultados começaram a sair, não existiu mais nada sobre isso", disse Arthur Rezende.

O meia, que deve voltar a receber uma oportunidade entre os titulares com a lesão de Eduardo Person, também elogiou o trabalho realizado por Felipe Conceição. Desde a chegada do treinador, o Guarani ainda não perdeu. Foram três vitórias e um empate.

"Acho que é de suma importância, desde quando o Felipe chegou, não só eu, como o grupo todo abraçou, a gente abraçou a ideia dele, o trabalho que ele nos apresentou e acho que contribuiu bastante não só para o meu crescimento como para o crescimento de toda equipe", destacou Rezende.

Na 13ª colocação, com 21 pontos, o Guarani volta a campo no próximo domingo, contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela última rodada do primeiro turno da Série B.