'Aqui não perdemos por antecipação', diz técnico da Ponte Preta

O técnico João Brigatti comemorou a "vitória fantástica" obtida pela Ponte Preta sobre o Santos na noite desta quinta-feira, na Vila Belmiro. O triunfo por 3 a 1 garantiu o time de Campinas nas semifinais do Paulistão. O próximo adversário será o Palmeiras no domingo, no Allianz Parque, em São Paulo.

"(A Ponte Preta) É uma instituição centenária e guerreira. Aqui não perdemos por antecipação. Sempre respeitamos o adversário, como respeitamos o Santos. Mas estamos com o ânimo renovado e nossa equipe é guerreira. E isso nós mostramos dentro de campo. E o valor do grupo é muito grande", disse o treinador em entrevista ao canal SporTV.

Brigatti exaltou o elenco campineiro, que sofreu diversas alterações ao longo da pandemia do novo coronavírus, nos últimos meses. "Se vai entrar um jogador, ficar outro na reserva. É o grupo que vai ganhar no fim. A nossa preparação física foi maravilhosa. Foi uma vitória fantástica."

Com seguidas mudanças no time, a Ponte vem sendo o destaque na retomada do Paulistão. E não somente por ter eliminado o favorito Santos. O time de Campinas chegou a brigar contra o rebaixamento antes da paralisação do campeonato, mas venceu seus três jogos no retorno do Estadual e agora está na semifinal.

"Sabemos que ia ser difícil, mas todos são homens e entenderam o que o professor pediu. Estamos mostrando que a Ponte Preta não é time pequeno, é time grande", disse o atacante Moisés, autor de um dos gols da Ponte nesta quinta-feira.