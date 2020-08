Apresentado, Eduardo Sasha mostra entusiasmo no Atlético-MG: 'Muito motivado'

Jogador de confiança de Jorge Sampaoli na temporada passada no Santos, o atacante Eduardo Sasha pode jogar novamente sob o comando do técnico argentino. Contratado pelo Atlético-MG, o jogador de 28 anos foi apresentado nesta quinta-feira, na Cidade do Galo, em Vespasiano (região metropolitana de Belo Horizonte), e mostrou entusiasmo com esta nova etapa da sua carreira.

"Muito feliz e honrado por vestir esta camisa. Estou muito motivado com este novo desafio. Vocês podem ter certeza que vou dar o meu melhor. E que a gente possa ser feliz e comemorar muitos gols juntos", disse o atacante. "Escolhi o Atlético pelo projeto que está sendo feito, todo mundo está acompanhando. Pela grandeza do clube e pelo treinador que já me conhece também. Esses são fatores principais para eu tomar esta decisão. Estou muito motivado para começar a vestir esta camisa durante os jogos".

Eduardo Sasha ainda aguarda a regularização do novo contrato no Boletim Informativo Diário (BID), da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para poder estrear. Ele disse que ainda não está 100% fisicamente. "Tem que ver a questões dos documentos para fazer a estreia. Ainda não estou nas minhas condições ideias, mas, se o professor precisar de mim no tempo que ele achar necessário, vou entrar e dar o melhor naquele momento", afirmou.

Depois de perder para o Botafogo por 2 a 1, na última quarta-feira, no Rio de Janeiro, a delegação embarcou direto para Porto Alegre, onde neste sábado enfrenta o Internacional, no estádio Beira-Rio, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda não foi definido se Eduardo Sasha viajará ao Sul do país ou ficará em Belo Horizonte.

"Acho que é mais questão de ritmo de jogo, de treinamento. Quanto antes começar a jogar, com todo cuidado para não antecipar uma estreia, para não correr algum risco, melhor", comentou o atacante.

Sobre suas características, Eduardo Sasha deixou claro quais são suas preferências na hora de jogar. "Não sou 9 fixo, gosto bastante de sair da área para buscar o jogo. E, no momento no qual os jogadores do flanco recebem a bola, eu entro na área como elemento surpresa. E até mesmo ficando lá (na área) com a saída dos volantes de trás. É dessa forma que gosto de jogar".