Após vitória no clássico, Fernando Diniz vê o São Paulo na briga pelo título

O técnico Fernando Diniz - (Foto: Yahoo)

O São Paulo vai terminar a rodada na segunda colocação do Campeonato Brasileiro e para o técnico Fernando Diniz, isso não é por acaso. O treinador acredita que sua equipe vai brigar pelo título até as últimas rodadas e a vitória sobre o Corinthians, por 2 a 1, fez com que a confiança só aumentasse.

Com o resultado, o time tricolor chegou aos 13 pontos, dois a menos que o líder Inter. "O São Paulo demonstra ter muito trabalho e confiança no que faz. Não sei quem vai ser campeão, mas o São Paulo certamente é um dos candidatos que vai brigar até o final para trazer o título", garantiu o treinador, durante entrevista coletiva após o clássico.

Além dos três pontos, o resultado positivo - o terceiro seguido - dá ainda mais calma para Fernando Diniz trabalhar. O treinador tem sido bastante cobrado e chegou a estar muito ameaçado de demissão após o São Paulo ser eliminado pelo Mirassol no Campeonato Paulista.

Diniz também aprovou a atuação da equipe, principalmente no primeiro tempo. "Se pegar em relação ao jogo de hoje (domingo), é manter o que foi feito no primeiro tempo. Conseguimos marcar muito alto e tivemos mais contundência na frente. Vamos construindo pouco a pouco", explicou.