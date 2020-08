Após revés no clássico, Jô confia em evolução e vê Corinthians no 'caminho certo'

Uma das referências do Corinthians, o centroavante Jô lamentou o revés sofrido para o São Paulo por 2 a 1, neste domingo, no Morumbi - (Foto: Divulgação)

Uma das referências do Corinthians, o centroavante Jô lamentou o revés sofrido para o São Paulo por 2 a 1, neste domingo, no Morumbi. Apesar da derrota, assegurada pelo rival com um gol aos 46 minutos da segunda etapa, o jogador confia na evolução do time alvinegro e vê a equipe no caminho certo.

"Nosso torcedor sabe da nossa capacidade, tem nos apoiado, dado credibilidade. Temos que responder, mas estamos no caminho certo. A competição é longa, tem muito que evoluir ainda", afirmou o atacante em entrevista ao canal Premiere após a partida.

Jô foi muito pouco acionado durante a partida. Sem criatividade, o Corinthians finalizou pouco e, com exceção do gol de Ramiro no primeiro tempo, quase não ameaçou o São Paulo. Na avaliação do centroavante, o time de Tiago Nunes deveria ter sido mais ousado e falhou no último passe antes da conclusão.

"O que faltou hoje foi na parte final. Um pouco mais de ousadia no passe, no um contra um. Temos boa saída, segunda construção boa. Mas na parte final temos errado algumas bolas bobas", analisou Jô, antes de fazer uma ponderação. "Faz parte da evolução. Mas não é uma derrota dolorida no clássico que vai tirar nosso mérito de construção. Quarta-feira já tem mais", completou.

Com cinco pontos, o Corinthians aparece apenas na 13ª colocação. No entanto, deve perder mais posições ao final da sexta rodada. A equipe treinada por Tiago Nunes, que viu a pressão sobre ele aumentar, volta a campo na próxima quarta-feira, às 19h15, para enfrentar o Goiás, no Serrinha, em duelo da sétima rodada do Brasileirão.