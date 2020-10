Após recusar 1º convite, Felipão acerta e é anunciado como técnico do Cruzeiro

Felipão acertou o retorno do Cruzeiro - (Foto: Divulgação/Cruzeiro)

Após rejeitar um primeiro convite, o técnico Luiz Felipe Scolari aceitou o desafio de comandar novamente o Cruzeiro. A contratação do treinador pentacampeão do mundo para substituir Ney Franco, demitido no último domingo, foi confirmada pelo clube na noite desta quinta-feira.

Felipão assinou contrato até o dezembro de 2022 e terá como missão recuperar o time na Série B do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro soma apenas 12 pontos em 15 jogos e ocupa o antepenúltimo lugar, à frente apenas do Oeste de Barueri, o lanterna da tabela, com sete pontos.

"Não queremos só este ano. Queremos este ano que está terminando, queremos 2021, 2022 e 2023. Vou estar com vocês dando tudo aquilo que posso dar com a minha contribuição do meu conhecimento, de amizades e tudo aquilo que o cruzeiro me deu também. Conto com vocês também", afirmou Felipão, em vídeo divulgado pelo clube.

Antes de comandar a seleção brasileira na conquista do pentacampeonato mundial em 2002, na Copa do Japão e da Coreia do Sul, com 100% de aproveitamento, Felipão comandou o Cruzeiro nos anos de 2000 e 2001, tendo sido campeão da Copa Sul Minas, em 2001.

A diretoria do Cruzeiro aposta no currículo vitorioso do treinador de 71 anos para recuperar o moral no elenco e iniciar uma reação na Série B. A equipe mineira está a 14 pontos do primeiro time que garante o acesso à elite do futebol brasileiro, que é o América-MG, com 26.

Felipão deve desembarcar em Belo Horizonte nesta sexta-feira e acompanhar o jogo contra o Juventude, às 21h30, no Mineirão, pela Série B.