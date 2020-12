Após negociação frustrada, Diego Pituca revela insatisfação com o Santos

Diego Pituca é mais um jogador que não está feliz no Santos. O meia divulgou uma nota nesta terça-feira em que aponta seu descontentamento com o clube da Vila Belmiro e pela maneira com que tem sido tratado por dirigentes.

Apesar de não falar diretamente sobre isso no comunicado, a revolta de Pituca acontece após as negociações frustradas com o Kashima Antlers, do Japão. O time asiático retirou a proposta de US$ 1,6 milhão (cerca de R$ 8,2 milhões) após demora da diretoria santista em responder. A ideia era de que a próxima gestão no Santos decidisse sobre a venda ou não do atleta.

"Me entristece demais a falta de respeito com a qual vendo sendo tratado não pela entidade, mas pelas pessoas responsáveis pelo Santos", desabafou Pituca em comunicado oficial. "Sigo meu trabalho de cabeça erguida, em busca da tão sonhada final da Libertadores, mas peço à aqueles que representam os interesses do Santos respeito e consideração por tudo que já fiz com esta camisa."

"Todos sabem do meu carinho e devoção com o Santos, meu clube de coração desde criança, e acho que todos entendem também que sou profissional. Ganho minha vida e sustento minha família com esta atividade, seja no Santos, seja em qualquer outro clube no qual eu já defendi, com salário em dia ou atrasado, sempre com dedicação e profissionalismo", diz o jogador, em outro trecho do comunicado.

Além de Pituca, outro jogador que se mostrou insatisfeito com o Santos foi Lucas Veríssimo. O zagueiro já demonstrou publicamente seu interesse em acertar com o Benfica, de Portugal, tanto que nem em campo esteve diante do Vasco. Ele próprio já teve sua saída barrada em outras oportunidades.