Após levar Cuiabá à Série A, técnico Allan Aal acerta com o Guarani

O Guarani enfim anunciou o nome do substituto de Felipe Conceição, contratado pelo Cruzeiro. Trata-se do técnico Allan Aal, de 41 anos, que se destacou na Série B do Campeonato Brasileiro ao liderar o Cuiabá na conquista do acesso à primeira divisão.

Aal era um dos nomes presentes na lista da diretoria desde que Felipe Conceição anunciou a sua saída após a última rodada da Série B e ganhou força com a recusa de Marcelo Chamusca na última terça-feira.

Ex-Nacional, Portuguesa e Paraná, Allan Aal conquistou o acesso inédito com o Cuiabá na Série B. Mesmo assim, a diretoria preferiu não renovar seu contrato. Sob o comando do treinador, foram oito vitórias, oito derrotas e três empates.

Aal é aguardado em Campinas na próxima segunda-feira para iniciar a pré-temporada. A reapresentação do elenco está marcada para o período da tarde e a expectativa é de reforços, pois muitos jogadores saíram após a Série B.

Junto com o treinador, chegam o auxiliar-técnico Anderson Vallinas e o preparador físico Fabiano Rosenau. Eles se juntam a Ben-Hur Moreira, auxiliar fixo do time de Campinas.

A estreia do Guarani no Paulistão será no dia 28 de fevereiro, contra o Ituano, no Brinco de Ouro da Princesa. O clube está no Grupo D ao lado de Mirassol, Santos e São Caetano.