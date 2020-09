Após levar 5 do Flamengo no Pituaçu, Bahia demite Roger Machado

Poucos minutos após a dura derrota para o Flamengo, pelo placar de 5 a 3, o Bahia demitiu o técnico Roger Machado. O treinador deixa a equipe após o revés sofrido no Pituaçu, em Salvador, na noite desta quarta-feira, em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

"O Esporte Clube Bahia comunica que Roger Machado não é mais o treinador do Esquadrão. A diretoria agradece os serviços prestados e deseja boa sorte no seguimento de sua carreira", diz trecho da nota publicada no site do clube.

No comando do Bahia desde abril de 2019, Roger liderou a equipe em 73 partidas, com 29 vitórias, 22 empates e 22 derrotas. O treinador conquistou os títulos estaduais de 2019 e 2020. Agora, o time será comandado pelo auxiliar Cláudio Prates.

A decisão do clube chega logo após o presidente Guilherme Bellintani ter garantido a permanência de Roger. Em declaração na última segunda-feira, o dirigente afirmou que após o título do Campeonato Baiano, foi feita uma análise para ele ficar na equipe.