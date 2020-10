Após 'descanso', camisa que Pelé usou na Copa de 70 volta ao Museu do Futebol

A camisa da seleção brasileira usada por Pelé há 50 anos, na Copa do Mundo de 1970, tirou uns dias para "descansar". Isso mesmo, você não leu errado. O item, que estava exposto no Museu do Futebol, aproveitou que o local está com suas portas fechadas em decorrência da pandemia do novo coronavírus para passar por um processo de repouso, como explica Marília Bonas, diretora técnica do IDBrasil, que gere o Museu do Futebol.

"A camisa precisa descansar porque as fibras que constituem seu material cedem ao longo dos anos. Como ela fica a maior parte do tempo na vertical, o peso da gravidade sobre a costura da parte do ombro e da gola são bastante afetados. Por isso, periodicamente, ela é levada para uma reserva técnica especializada, onde repousa na horizontal, com o objetivo de equilibrar o peso da gravidade, que é responsável por degradar o tecido", explica Marília ao Estadão.

A diretora conta que a camisa descansa no escuro, em um ambiente onde temperatura e umidade são controlados. Isso porque a luz e a temperatura ambiente, por mais que sejam geridas dentro do museu, influenciam para que o tecido seja desgastado.

"Em termos museológicos, esse é um dos materiais mais sensíveis à exposição da luz, mesmo estando em um ambiente onde a luminosidade é controlada. Há também um aspecto químico que interfere na fixação da cor na própria fibra têxtil. Por isso, seu momento de repouso é na completa escuridão, com controle de temperatura e umidade", revela Marília.

A camisa voltará para o museu nesta quinta-feira, porém, em um contexto diferente do qual deixou sua casa. Isso porque o Museu do Futebol, que poderá ser reaberto ainda em outubro, está preparando para iniciar sua mais nova exposição: "Pelé 80 - o Rei do Futebol". O ex-jogador faz aniversário no próximo dia 23.

"Essa camisa é o único e grande objeto museológico de longa duração do museu. Agora, com a exposição temporária que iremos inaugurar sobre o Pelé, ela ganha mais relevância ainda, pois se torna um objeto testemunho de seus feitos na Copa de 70", avalia a diretora, que ainda conta qual o propósito da exposição.

"A mostra acontece em homenagem aos 80 anos do Pelé e tem como objetivo trazer para as novas gerações a dimensão histórica de 'Rei do Futebol' para o país. Vamos falar de como ele jogava e de como ele continua inspirando novas gerações de atletas, mesmo sem terem visto ele jogar", explica.