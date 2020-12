Após derrota para o Sport, Coritiba confirma a saída do técnico Rodrigo Santana

Coritiba em treino antes do jogo contra o Sport - (Foto: Divulgação/ Coritiba FC)

Rodrigo Santana não é mais técnico do Coritiba. Após 46 dias no cargo e cinco jogos, o treinador foi desligado do clube paranaense na noite deste domingo após a derrota para o Sport, por 1 a 0, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife. Ele deixa a agremiação na 18.ª colocação com 21 pontos, a sete de deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

O treinador, ex-Atlético-MG, ficou seis jogos no comando do Coritiba, com dois empates e quatro derrotas. Vale lembrar que Rodrigo Santana ficou duas dessas seis partidas fora por ter sido diagnosticado com a covid-19.

Curiosamente, a passagem pelo Coritiba foi muito semelhante à que teve no Avaí, quando dirigiu a equipe catarinense por apenas cinco oportunidades. Rodrigo Santana foi o terceiro técnico do time paranaense na temporada. Antes, Eduardo Barroca e Jorginho também não tiveram sucesso.

Alguns nomes estão sendo cotados para assumir o clube paranaense. Dentre eles o de Marcelo Oliveira, que teve passagem vitoriosa pela equipe no passado, e de Alex, ídolo coxa-branca, que vinha se preparando para iniciar a carreira de treinador em 2021. Gilson Kleina é outra possibilidade.

Por enquanto, o Coritiba terá Pachequinho no comando da equipe de forma interino, a começar pelo duelo contra o Botafogo no sábado, às 21 horas, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 26.ª rodada do Brasileirão.