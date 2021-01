Após cinco anos, Corinthians volta a ter parceria de patrocínio com a Brahma

O clube anunciou, nesta quarta-feira, a parceria de um ano com a Ambev, empresa brasileira de produção de bebidas, fechada pelo superintendente de marketing José Colagrossi - (Foto: Divulgação)

O Corinthians tem um novo patrocinador. O clube anunciou, nesta quarta-feira, a parceria de um ano com a Ambev, empresa brasileira de produção de bebidas, fechada pelo superintendente de marketing José Colagrossi. A principal ativação será a promoção da cerveja Brahma, como já foi feita entre os anos de 2011 e 2016.

A diretoria corintiana não revela valores do contrato, anunciado em um vídeo pelo ex-goleiro Ronaldo Giovanelli, um dos maiores ídolos corintianos. Por ser uma bebida alcoólica, o patrocínio, que engloba o time masculino, o feminino, ativações na Neo Química Arena e também nas redes sociais, não poderá ser usado nas camisas.

Uma latinha personalizada em preto e branco com os dizeres "Timão Chopp" e o símbolo do clube será comercializada nos próximos meses.

No final de 2020, o Corinthians teve encerrado o contrato com a Estrella Galícia, marca espanhola de cerveja. O encerramento do vínculo fez o clube deixar de receber cerca de R$ 6,2 milhões, valor apontado como sendo o do novo compromisso.