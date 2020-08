Após 3.016 dias, Lakers voltam a vencer nos playoffs da NBA e empatam série

Depois de mais de oito anos de jejum, ou 3.016 dias exatos, o Los Angeles Lakers voltou a vencer uma partida pelos playoffs da NBA. Na noite de quinta-feira, a franquia da Califórnia se recuperou e derrotou com tranquilidade o Portland Trail Blazers por 111 a 88, dentro da "bolha" criada no complexo Wide World of Sports, pertencente à Disney, em Orlando, para empatar em 1 a 1 a série melhor de sete pela primeira rodada da Conferência Oeste.

No distante dia 12 de maio de 2012, ainda com Kobe Bryant em quadra, os Lakers bateram o Oklahoma City Thunder pelas semifinais do Oeste e os torcedores mal sabiam que aquela seria última vitória em playoffs até esta quinta-feira. O time ainda avançou à pós-temporada no ano seguinte, quando foi varrido por 4 a 0 pelo San Antonio Spurs logo na primeira rodada, mas a partir daí nem aos playoffs o time se classificou até encerrar a seca nesta temporada.

Para derrotar os Blazers, os Lakers contaram com uma grande atuação de Anthony Davis. O ala-pivô fechou sua performance com um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) de 31 pontos e 11 rebotes em apenas três períodos. Com isso, se tornou o primeiro atleta da franquia californiana a fazer mais de 30 pontos com menos de 30 minutos disputados em um jogo de playoffs desde Kareem Abdul-Jabbar em 1987.

Já LeBron James foi mais discreto e terminou com apenas 10 pontos, seis rebotes e sete assistências. O segundo cestinha dos Lakers foi Kentavious Caldwell-Pope, que marcou 16 pontos, sendo quatro bolas do perímetro.

Eleito o MVP da "bolha" no restante dos jogos da temporada regular, Damian Lillard fez a sua pior partida no retorno da liga pelo lado dos Blazers e terminou com 18 pontos e três rebotes - tinha feito 34 na vitória pela primeira partida da série, que terá seu terceiro duelo neste sábado.

LOTERIA DO DRAFT - Antes da partida entre Lakers e Blazers, a NBA realizou a loteria do Draft e o Minnesota Timberwolves ficou com a primeira escolha geral. O evento está marcado para o dia 16 de outubro e por conta da pandemia do novo coronavírus será feito de maneira virtual, sem a tradicional cerimônia em que os jogadores escolhidos sobem ao palco ao serem anunciados como novos jogadores das franquias.

A loteria do Draft, ou "Draft Lottery" em inglês, é o sorteio que define a ordem das escolhas das 14 equipes que não avançaram para os playoffs. As três franquias que fizeram a pior campanha durante a temporada regular estavam cotadas com as maiores chances de ficarem com a escolha número 1.

Os Timberwolves tinham 14% de chance de obter a primeira escolha, mesma porcentagem do Golden State Warriors e do Cleveland Cavaliers. A franquia de San Francisco, representada pelo astro Stephen Curry, ficou com a segunda escolha e a de Ohio irá selecionar na quinta posição. O Charlotte Hornets vai selecionar em terceiro, seguido pelo Chicago Bulls.

O ala-armador Anthony Edwards, da Universidade de Georgia, é considerado por especialistas como o maior prospecto do Draft de 2020. Nomes como o armador LaMelo Ball e o pivô James Wiseman também estão bem cotados para serem selecionados nas primeiras escolhas.