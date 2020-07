Aos 35 anos, após jogar em 4 países, Cristiano Ronaldo chega ao 30º título

O jogador Cristiano Ronaldo - (Foto: Getty Images)

A Juventus conquistou, no último domingo, o Campeonato Italiano. Este é o nono título nacional da Velha Senhora e o terceiro de Cristiano Ronaldo desde que chegou à Itália. Com a conquista, aos 35 anos, o craque português alcançou a expressiva marca de 30 títulos na carreira e, atrás de Lionel Messi, ostenta uma das trajetórias mais vitoriosas da história do futebol.

Isso porque o argentino possui três troféus a mais que Cristiano, ou seja: 33 títulos. Contudo, Messi que não se cuide, pois o português pode conquistar sua 31ª taça e diminuir a diferença para o argentino ainda nesta temporada. Cristiano já disse que a rivalidade entre ambos o ajudou a querer conquistar cada vez mais títulos.

"Não tenho qualquer dúvida de que ele me faz ser um melhor jogador e eu o faço o mesmo com ele. As rivalidades são boas, são saudáveis. Admiro muito a carreira que ele tem feito e ele já disse publicamente que teve pena de eu ter deixado a liga espanhola. Porque era uma rivalidade que ele gostava. É normal, é a rivalidade boa que existe no futebol", disse Cristiano, em 2019, à emissora "TVI".

No dia 7 de agosto, a Juventus encara, na Itália, o Lyon, em partida válida pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O primeiro confronto, contudo, foi desfavorável aos italianos. Eles perderam, antes da paralisação do futebol em decorrência da covid-19, por 1 a 0. Caso revertam o placar desfavorável, a Juventus se encaminhará para as quartas de final, que será disputada, a partir do dia 12 de agosto, em Lisboa.

Por onde passou, Cristiano Ronaldo foi vitorioso. Diferente de Messi, que, após deixar a Argentina, só jogou no Barcelona, o português acumula títulos em quatro clubes europeus.

No Sporting, de Portugal, ele inaugurou sua estante de troféus. Em 2002, aos 17 anos, no banco de reservas, Cristiano conquistou a Supertaça portuguesa. Ele já cogitou voltar ao clube de seu coração.

"Talvez, depois dos 41, faça um breve retorno ao Sporting. Tenho um carinho especial por eles. Vim a Lisboa com 11 anos e fiquei aqui até os 18. É um clube que levo no coração", disse, em 2016, durante um evento em Portugal.

De sua terra natal, Cristiano migrou para a Inglaterra, onde vestiu a camisa do Manchester United. Em seis temporadas (2003-2009), o português venceu nove competições, destacando-se na Liga dos Campeões de 2007/08.

"Cristiano foi um jogador maravilhoso para o Manchester United. Em seis anos no Old Trafford, vimos sua transformação no melhor jogador do mundo. Todos aqui desejam que ele tenha uma boa carreira", disse Alex Ferguson, na ocasião técnico dos Red Devils.

Da Inglaterra, Cristiano partiu para Espanha, onde se consolidou como um dos maiores jogadores do século. Ele chegou no clube merengue em 2010 e os deixou em 2018. Ao longo desses anos, o português conquistou 15 títulos, dentre eles, quatro Liga dos Campeões.

"Eu tive companheiros de equipe fabulosos no campo e no vestiário, senti o calor de uma multidão incrível e juntos ganhamos 3 Ligas dos Campeões consecutivos e 4 em 5 anos. E com eles também, em nível individual, tenho a satisfação de ter ganho 4 Bolas de Ouro e 3 Chuteiras de Ouro, tudo durante meu tempo neste imenso e extraordinário clube", disse o português, em sua carta de despedida.

Além disso, apesar de menos expressivo, Cristiano também é vitorioso sob os mantos da seleção portuguesa. Em 2016, ele conquistou a Eurocopa e, em 2018, a Ligas das Nações da Uefa.

CHUTEIRA BUGATTI - Mais uma vez, Cristiano Ronaldo terá uma chuteira feita em parceira com a Bugatti. Desta vez, inspirada no esportivo Centodieci. Apenas 10 carros do modelo serão produzidos no mundo e um deles já possui dono: o próprio CR7.

Assim como o veículo, avaliado em cerca de R$ 50 milhões, a chuteira terá um preço salgado. Ela deve custar cerca de 290 euros (R$ 1.750). O item, que se chamará Nike Mercurial Superfly CR7 Dieci, faz alusão a aceleração do veículo da Bugatti, que pode atingir 100 km/h em apenas 2,4 segundos.

A mesma parceria já havia acontecido em 2008. Na ocasião, Cristiano jogava no Manchester United e conquistou sua primeira Bola de Ouro. Aliás, na lateral da chuteira cinco círculos vermelhos representarão as vezes em que o português foi considerado o melhor do mundo.

CONFIRA TODOS OS TÍTULOS

SPORTING

Supertaça de Portugal - 2002

MANCHESTER UNITED

Copa da Inglaterra 2003/04

Copa da Liga Inglesa 2005/06

Campeonato Inglês 2006/07

Supercopa da Inglaterra 2007

Campeonato Inglês 2007/08

Liga dos Campeões 2007/08

Mundial de Clubes 2008

Copa da Liga Inglesa 2008/09

Campeonato Inglês 2008/09

REAL MADRID

Copa do Rei 2010/11

Campeonato Espanhol 2011/12

Supercopa da Espanha 2012

Copa do Rei 2013/14

Liga dos Campeões 2013/14

Supercopa da Uefa 2014

Mundial de Clubes 2014

Liga dos Campeões 2015/16

Mundial de Clubes 2016

Campeonato Espanhol 2016/17

Liga dos Campeões 2016/17

Supercopa da Espanha 2017

Supercopa da Uefa 2017

Mundial de Clubes 2017

Liga dos Campeões 2017/18

JUVENTUS

Supercopa da Itália 2018

Campeonato Italiano 2018/19

Campeonato Italiano 2019/20

SELEÇÃO DE PORTUGAL

Eurocopa 2018

Liga das Nações 2018/19