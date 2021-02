Aos 34 anos, Marta anuncia renovação de contrato com o Orlando Pride - (Foto: Estadão/Divulgação/Orlando Pride )

O Orlando Pride anunciou, nesta quarta-feira a renovação de contrato com Marta por mais uma temporada com a possibilidade de renovação por mais um ano. Segundo o clube norte-americano, a brasileira, de 34 anos, que tem nacionalidade sueca, agora possui green card e, por isso, não ocupa mais vaga de atleta estrangeira.

"Além do talento de classe mundial de Marta em campo, ela incorpora os valores da Orlando Pride além do campo também. A decisão de reestruturar e estender nosso contrato existente com Marta representa sua importância para nossa organização e nosso compromisso em manter os melhores talentos globais aqui em Orlando, bem como na NWSL (National Women's Soccer League, liga nacional de futebol feminino), tanto quanto demonstra nosso compromisso em trazer e reter jogadoras que tenham uma impacto significativo em nosso negócio e comunidade em geral", afirmou a vice-presidente executiva Amanda Duffy.

No clube desde 2017, Marta, eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo, levou o time de Orlando ao vice-campeonato da liga nacional, com 13 gols marcados. O início da temporada regular está previsto para 15 de maio, mas antes será disputada a Challenge Cup a partir de 9 de abril.

"Estou muito entusiasmada por assinar um novo contrato com o clube. A cidade de Orlando se tornou uma casa para mim e amo o que estamos construindo aqui no Pride. Mal posso esperar para ver vocês logo - afirmou a rainha em vídeo divulgado pelo Pride sobre a renovação", disse Marta.