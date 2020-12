Aniversariante LeBron James comanda vitória dos Lakers contra Spurs; Nets vencem

A quarta-feira foi de festa para LeBron James. No dia de seu aniversário de 36 anos, o astro da NBA comandou o Los Angeles Lakers na vitória sobre o San Antonio Spurs por 121 a 107, no Texas, e atingiu uma marca histórica na carreira. Com seus 26 pontos, o jogador do time da Califórnia chegou ao 1.000.º jogo consecutivo com pelo menos 10 pontos. O segundo colocado desta lista é ninguém menos que Michael Jordan, com 866 partidas.

Em quadra, LeBron James enterrou, deu assistências criativas, liderou seu time e saiu de quadra, além dos 26 pontos, com cinco rebotes, oito assistências, um roubo de bola e um toco. Seu fiel escudeiro Anthony Davis teve 20 pontos, nove rebotes e dois tocos. Outro que teve uma grande noite foi o armador alemão Dennis Schroder, que anotou 21 pontos.

Nos Spurs, o melhor em quadra foi Dejounte Murray com 29 pontos, sete rebotes e sete assistências. Mas a franquia do Texas protagonizou um fato histórico. Com a expulsão do técnico Gregg Popovich ainda no primeiro tempo, a assistente Becky Hammon passou a comandar o time. Pela primeira vez uma mulher comandou uma equipe da NBA na condição de treinadora principal.

Em Nova York, o Brooklyn Nets derrotou o Atlanta Hawks por 145 a 141, no ginásio Barclays Center. O confronto, que encerrou a invencibilidade da equipe de Atlanta na temporada, foi marcada pela alta pontuação, contando com Kevin Durant e outros 11 jogadores tendo dígitos duplos de pontuação.

O astro dos Nets foi o destaque da partida, ficando perto de um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) com 33 pontos, 11 rebotes e oito assistências. Kyrie Irving contribuiu com 25 pontos, seis rebotes e dois roubos de bola. Pelos Hawks, Trae Young chamou a atenção com 30 pontos e 11 assistências e recebeu ajuda de John Collins (30 pontos e 10 rebotes) e de Bogdan Bogdanovic (22 pontos).

Outro destaque da rodada de quarta-feira foi a vitória do Los Angeles Clippers sobre o Portland Trail Blazers pelo placar de 128 a 105, no ginásio Staples Center, em Los Angeles. O time da casa vinha de um triunfo fácil por 23 pontos na noite anterior contra o Minnesota Timberwolves e novamente conseguiu dominar o seu oponente, se posicionando agora com uma campanha de 4-1 na primeira colocação da Conferência Oeste.

Os grandes destaques pelo lado de Los Angeles foram Kawhi Leonard, que anotou 28 pontos, três rebotes, sete assistências e três roubos de bola, e Paul George, com 23 pontos, 10 rebotes e sete assistências. Pelos Blazers, CJ McCollum foi o cestinha da equipe com 25 pontos. Damian Lillard contribuiu com 20 pontos e quatro assistências, mas seu aproveitamento de quadra foi de apenas 21% nos arremessos.

Confira a rodada de quarta-feira da NBA:

Boston Celtics 126 x 107 Memphis Grizzlies

Brooklyn Nets 145 x 141 Atlanta Hawks

Miami Heat 119 x 108 Milwaukee Bucks

Dallas Mavericks 99 x 118 Charlotte Hornets

San Antonio Spurs 107 x 121 Los Angeles Lakers

Los Angeles Clippers 128 x 105 Portland Trail Blazers

Confira a rodada de quinta-feira da NBA:

Indiana Pacers x Cleveland Cavaliers

Washington Wizards x Chicago Bulls

Orlando Magic x Philadelphia 76ers

Houston Rockets x Sacramento Kings

Toronto Raptors x New York Knicks

Oklahoma City Thunder x New Orleans Pelicans

Utah Jazz x Phoenix Suns