Ana Marcela é segunda colocada na Itália; Allan do Carmo termina em quinto lugar

Ana Marcela Cunha e Allan do Carmo - (Foto: Daniel Varsano/COB)

A brasileira Ana Marcela Cunha conquistou a medalha de prata, neste domingo, na Travessia de 36 quilômetros entre as cidades de Capri e Napoli, na Itália. No masculino, o brasileiro Allan do Carmo ficou com a quinta colocação.

Com grande disputa, após mais de seis horas de competição, Ana Marcela perdeu na batida de mão para a italiana Arianna Bridi, que ficou com a medalha de ouro. A francesa Caroline Jouisse completou o pódio.

Entre os homens, o holandês Marcel Schouten ficou em primeiro lugar, seguido pelos italianos Matteo Furlan e Alessio Occhipinti.

Ana Marcela e Allan do Carmo voltam a competir em mais duas competições este mês: Travessia da Ilha da Madeira (12 de setembro) e Campeonato Francês (26 e 27 de setembro).

Os dois atletas foram para a Europa em agosto para a Missão Europa, ação do Comitê Olímpico do Brasil (COB) em parceria com a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos que visava colocar os atletas em atividade depois do período de isolamento social causado por conta da pandemia da covid-19.