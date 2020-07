América-MG empata contra o Atlético-MG e segue invicto no Campeonato Mineiro

América-MG e Atlético-MG ficam no empate em volta do Campeonato Mineiro - (Foto: Bruno Cantini / Atlético-MG)

O América-MG se segurou na frente de seu rival ao buscar o empate diante do Atlético-MG por 1 a 1, neste domingo, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 10.ª e penúltima rodada do Campeonato Mineiro. De quebra, acabou se mantendo como o único invicto do torneio, após um primeiro tempo morno e uma etapa final superior ao da equipe adversária.

Com o resultado, o América-MG, já classificado, ficou com 22 pontos, contra 19 do Atlético-MG, que deixou o Cruzeiro se aproximar, agora com 17, e perdeu a oportunidade de cravar a sua vaga nas semifinais.

América-MG e Atlético-MG entraram com surpresas na equipe titular. O recém-contratado Júnior Alonso apareceu entre as novidades do time alvinegro na vaga de Igor Rabello. O técnico argentino Jorge Sampaoli ainda levou dois atletas da base: os jovens Calebe e Sávio. Pelo lado do adversário, o artilheiro Rodolfo, com estiramento no joelho, acabou sendo vetado. Léo Passos acabou sendo escalado pelo treinador Lisca.

O DNA de Sampaoli já pôde ser visto durante o primeiro tempo. O time do Atlético-MG ia por completo ao ataque e defendia com o mesmo estilo, lembrando muito a equipe do Santos comandada pelo argentino na temporada passada. Não à toa criou as melhores oportunidades e abriu o marcador aos 30 minutos. Marquinhos recebeu pela esquerda e cruzou para Nathan, que deu um leve desvio para tirar o goleiro Airton da jogada.

O Atlético-MG seguiu atacando, enquanto que o América-MG foi "acordar" no segundo tempo. A primeira boa chance aconteceu com Zé Ricardo, que recebeu na entrada da área e chutou por cima do gol. O volante, na sequência, tentou em mais duas oportunidades, mas o goleiro Rafael cresceu e fez uma verdadeira milagre para salvar o clube alvinegro.

Na segunda etapa, o Atlético-MG começou a mostrar cansaço e foi facilmente dominado pelo América-MG, que buscou o empate aos 30 minutos. Após desentendimento entre Fábio Santos e Junior Alonso, a bola ficou limpa para Vitão. O atacante, que acabara de entrar, chutou com força para superar Rafael.

O América-MG por muito pouco não virou no final. Rafael precisou se esticar todo para salvar a tentativa de João Paulo. No entanto, o Atlético-MG se segurou e tirou um ponto do adversário fora de casa.

Nesta quarta-feira, às 21h30, o Atlético-MG encerra a fase de classificação contra a Patrocinense, em Belo Horizonte. No mesmo dia e horário, o América-MG visita o URT, no estádio Zama Maciel, em Patos de Minas (MG).

Em Poços de Caldas (MG), a Caldense decretou o rebaixamento do Tupynambás ao golear por 4 a 0, também neste domingo. O clube denominado "Veterana" foi para 20 pontos, em segundo lugar, praticamente confirmando a sua vaga para a próxima fase. O rival de Juiz de Fora (MG) tem três, não podendo mais deixar a zona de degola.