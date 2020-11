Alonso relembra retorno ruim de Schumacher à F-1: 'Comigo pode ser diferente'

Fernando Alonso tem participado de várias categorias depois que abandonou a F-1 - (Foto: Andrej Isakovic / AFP)

Fernando Alonso retornará à Fórmula 1 em 2021, duas temporadas após deixar a principal categoria do automobilismo mundial. Isso lembra o que aconteceu com Michael Schumacher, que voltou em 2010, três anos após uma primeira parada. Apesar do alemão não ter brilhado na segunda vez, o espanhol acredita que conseguirá.

"Michael teve os melhores carros durante a sua carreira e quando voltou tinha um normal. Todos ficaram desapontados. Comigo pode ser diferente. Tive carros ruins nos últimos cinco anos da minha carreira e agora minha volta pode surpreender as pessoas", afirmou Alonso em entrevista ao jornal francês L'Équipe.

Na temporada de 2021, Alonso voltará a correr pela Renault, equipe pela qual foi bicampeão mundial em 2005 e 2006. A escuderia francesa é a terceira no atual Mundial de Construtores com 135 pontos, atrás apenas da Mercedes e da Red Bull, e um ponto à frente da McLaren.

Na entrevista, Alonso também fez mais uma comparação entre o inglês Lewis Hamilton e Schumacher. "Lewis e Michael são dois grandes campeões, um piloto não ganha seis ou sete títulos do nada. Eles sempre tiveram carros dominantes, mas na Fórmula 1 isso acontece. Eles nunca cometeram erros, embora também tenham seus pontos fracos", disse o piloto espanhol.