Alexis Sánchez desperdiça pênalti e Internazionale é derrotada pela Sampdoria

Inter de Milão foi derrotada pela Sampdoria pelo Campeonato Italiano - ( Foto: Estadão/Simone Arveda/EFE )

A Internazionale perdeu a oportunidade de pelo menos por algumas horas assumir a liderança do Campeonato Italiano, ao ser derrotada pela Sampdoria, nesta quarta-feira, em Gênova, por 2 a 1, em duelo válido pela 16ª rodada.

Com o resultado, a Inter permanece com 36 pontos, um atrás do rival Milan, que ainda joga nesta quarta-feira, no Giuseppe Meazza, em Milão, frente a Juventus. Os três pontos deixaram a Sampdoria com 20, em 11º lugar.

A Inter teve a chance de sair na frente do placar, aos 11 minutos de jogo, mas Alexis Sánchez bateu um pênalti defendido pelo goleiro Emil Audero. No rebote, Ashley Young chutou na trave. O time de Milão se abateu e deu espaço para a equipe da casa crescer na partida.

Aos 23, foi a vez da Sampdoria ter um pênalti, convertido por Candreva. O jogo ficou bastante disputado, com chances de gols para ambos os lados, mas foi o time de Gênova que conseguiu ampliar a vantagem, aos 38 minutos, com Balde, após boa jogada de Damsgaard pela direita.

Sánchez e Lautaro Martínez tentaram de todas as formas diminuir o prejuízo da Inter, mas não tiveram sucesso. O único gol do time visitante só foi sair aos 30 minutos da etapa final com um cabeçada do zagueiro Vrij.

Em Crotone, a Roma venceu o time da casa por 3 a 1 e manteve a terceira colocação, agora com 33 pontos. Mayoral (2) e Mkhitaryan fizeram os gols do time da capital italiana, enquanto Golemic diminuiu para os anfitriões, últimos colocados na classificação com apenas nove pontos ganhos.

Com gols de Muriel, Zapata e Gosens, a Atalanta bateu o Parma, em Bérgamo, por 3 a 0, e chegou aos 28 pontos, em sexto lugar, deixando o adversário com 12 pontos, na 17ª colocação.

O brasileiro João Pedro fez o gol do Cagliari na derrota, por 2 a 1, em casa, para o Benevento, enquanto a Lazio, em Roma, derrotou a Fiorentina, por 2 a 1, com gols do artilheiro Ciro Immoobile. Outros resultados desta quarta-feira: Bologna 2 x 2 Udinese, Sassuolo 2 x 1 Genoa e Torino 1 x 1 Verona. Ainda jogam: Napoli x Spezia e Milan x Juventus.