Alex e João Paulo vão bem em 'fogueira' e podem ter nova chance no Santos

A primeira vitória do Santos no Campeonato Brasileiro não veio sem baixas. Embora comemore o triunfo por 3 a 1 sobre o Athletico Paranaense, no último domingo, na Vila Belmiro, o time sofreu duas baixas no primeiro tempo e poderá se ver forçado a apostar em jovens com pouca rodagem para a sequência da competição, dependendo da gravidade das lesões sofridas por dois titulares.

Vladimir e Lucas Veríssimo se contundiram no mesmo lance e precisaram ser substituídos durante o primeiro tempo. O zagueiro sofreu um ferimento no joelho esquerdo, tendo de tomar pontos no local ainda no intervalo, enquanto Vladimir reclamou de dores provocadas por uma pancada no pé.

A partida diante do Athletico-PR foi a segunda em que o Santos sofreu baixas por lesão ainda no primeiro tempo. Dias antes, na derrota por 2 a 0 para o Internacional, Luiz Felipe deixou o duelo com dores na coxa, também sendo baixa neste fim de semana.

Com isso, o técnico Cuca precisou acionar jogadores com pouca experiência. Até recentemente, João Paulo, de 25 anos, era o terceiro goleiro do elenco, atrás de Everson, que tenta se desligar do clube na Justiça e de Vladimir. No domingo, disputou apenas o quinto jogo pelo Santos, sendo o primeiro em 2020. Teve boa atuação, com duas defesas difíceis, sem qualquer responsabilidade no gol marcado por Abner.

Na zaga, Alex, de 21 anos, fez a sua estreia entre os profissionais, sendo que Luiz Felipe costuma ser o reserva imediato de Lucas Veríssimo e Luan Peres. E teve atuação segura diante do ataque do Athletico-PR.

Assim, após serem aprovados no "teste de fogo", poderão até receber nova chance no time, embora tudo dependa da avaliação do departamento médico do Santos sobre a condição física de Vladimir, Lucas Veríssimo e Luiz Felipe.

Após a vitória de domingo, o Santos, com quatro pontos e em oitavo lugar no Brasileirão, vai enfrentar o Sport na quinta-feira, na Ilha do Retiro, pela quarta rodada.