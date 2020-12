Alemão, ex-Santos e Ponte Preta, deixa o Guarani sem marcar nenhum gol

Alemão durante treino do Guarani - (Foto: David Oliveira/GuaraniPress)

A passagem de Alemão pelo Guarani está chegando ao fim. O atacante tem contrato até o 31 de dezembro, mas a diretoria já definiu que o vínculo não será prorrogado nem mesmo para a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro.

Alemão, inclusive, já sabe que não faz parte dos planos da comissão técnica liderada por Felipe Conceição e não participou dos últimos treinamentos com o grupo.

A última vez que o atacante esteve em campo foi na derrota para o Água Santa, por 1 a 0, pela Copa Paulista, em 22 de novembro. Pelo time principal, Alemão atuou apenas um minuto no empate com o Cruzeiro, por 3 a 3, pela Série B, em 9 de novembro.

O atacante não vai deixar saudades no torcedor. A sua passagem pelo Brinco de Ouro da Princesa começou no início do ano e atendeu a um pedido do técnico Thiago Carpini. Foram 15 partidas - duas pela Copa Paulista - e nenhum gol marcado.

Enquanto isso, o restante do elenco segue trabalhando de olho na importante partida em 2 de janeiro, contra o vice-líder América-MG, no Brinco de Ouro, pela 32ª rodada.

Na sexta colocação, com 47 pontos, o Guarani pode entrar no G4 da Série B em caso de vitória, desde que Cuiabá, Juventude e CSA tropecem.