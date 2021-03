Advogados de Davó entram com recurso para liberar sua estreia no Guarani

Matheus Davó. - (Foto:Rodrigo Coca/Corinthians)

Os advogados do atacante Matheus Davó, atualmente emprestado ao Guarani, entraram com um pedido para tentar a liberação do atacante. O time de Campinas enfrenta problemas com o registro do atleta desde que a Justiça manteve o bloqueio dos direitos econômicos do jogador.

A situação que o atacante se encontra é decorrente de problemas de gestões anteriores do clube, no caso uma dívida junto à empresa RDRN Participações e Empreendimentos LTDA, que entende que, mesmo após o Guarani ter realizado o pagamento da dívida, ainda falta o pagamento de uma parcela. A empresa acionou a Justiça, que bloqueou os direitos econômicos do atleta e atrelou a liberação do jogador ao pagamento da dívida.

Os advogados do atacante entraram com um recurso pedindo a liberação do bloqueio junto à CBF, para que o jogador possa trabalhar. O pedido ainda ressalta que o atacante não está envolvido nessa parte judicial, e que não seria justo que fosse prejudicado.

A defesa ainda diz que a decisão fere a Constituição ao romper a garantia da liberdade de trabalho. O pedido foi apresentado ao juiz nesta quarta-feira.

O atacante já perdeu as quatro primeiras partidas do Campeonato Paulista.