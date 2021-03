Abel Ferreira recorre ao avião de patrocinadora para conseguir visitar família

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras - (Foto: César Greco / Agência Palmeiras)

Depois de várias tentativas frustradas de viagem, o técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, finalmente desembarcou em Portugal nesta sexta-feira. O treinador campeão da Copa Libertadores e da Copa do Brasil não conseguiu voos nos últimos dias por causa da situação da pandemia. A solução foi embarcar no avião particular cedido pela patrocinadora do clube, Leila Pereira, presidente da Crefisa.

Na noite desta quinta-feira, o português foi até Sorocaba, de onde partiu o avião. Após uma escala no aeroporto do Galeão, no Rio, a aeronave de fabricação francesa se dirigiu até Portugal e pousou no Porto pela manhã desta sexta-feira. De lá, Abel seguirá para Penafiel, cidade natal, onde encontrará a família. O português deve voltar ao Brasil após duas semanas de descanso.

A opção pela aeronave particular surgiu após os voos buscados por Abel nos últimos dias terem sido cancelados. O treinador até mesmo chegou a comandar atividade do time na quarta, apesar de ter sido liberado para tirar férias. O grande desejo do técnico era conseguir ver a mulher e as filhas. A família não se encontrava desde o Natal, quando passaram o feriado juntos em São Paulo.

"Quando eu soube da dificuldade do Abel em viajar para Portugal ofereci nosso avião. Fico muito feliz em poder contribuir para que nosso técnico encontre sua família em um momento tão complicado para todos nós", explicou a patrocinadora do Palmeiras e dona do avião, Leila Pereira.

Em outras ocasiões, a empresária também cedeu a aeronave para buscar jogadores. Uma dessas ocasiões foi ano passado, quando o avião resgatou atletas que estavam em compromissos pelas Eliminatórias da Copa e os levou para Fortaleza, onde o Palmeiras jogaria pela Copa do Brasil.

Enquanto Abel Ferreira vai descansar em Portugal, a equipe continua no Brasil. O próximo compromisso do Palmeiras na temporada é enfrentar a Ferroviária, domingo, pelo Campeonato Paulista. Depois disso, ainda não há previsão se o time poderá treinar e jogar. A partir de segunda-feira passa a valer uma determinação do governo estadual de paralisação das atividades esportivas coletivas.