Após sete meses com atendimento para a Covid, Parque Ayrton Senna reabre com Estadual de Atletismo

O parque vai realizar o Estadual de Atletismo - (Foto: Divulgação)

Após 7 meses como polo de atendimento para a Covid-19, agora desativado, o Parque Ayrton Senna vai reabrir neste sábado (17) seguindo medidas de biossegurança e com capacidade de 30% da lotação. Para a reabertura, a população vai poder prestigiar o Estadual de Atletismo.

A competição será realizada das 14h às 16 horas, no sábado, e das 8h às 10 horas, no domingo, na pista internacional de atletismo do Parque Ayrton Senna.

Esta será a primeira competição oficial da nova pista, inaugurada em fevereiro deste ano pela Prefeitura de Campo Grande.

Todo o ginásio do Parque Ayrton Senna, onde abrigagava o hospital de campanha, recebeu higienização. Foram utilizados 12 mil litros de hipoclorito de sódio. Dos grandes parques e praças públicas administradas pela Fundação Municipal de Esportes, o parque Ayrton Senna era o único que ainda não havia reaberto.

Serviço

Neste primeiro momento, o Parque Ayrton Senna abrirá sábado das 13h às 17h e domingo das 7h30 às 11h. Voltando ao horário normal na segunda-feira (19) das 6h às 22h.

Para entrar ao local, cada pessoa deve usar máscara na entrada, passar por aferição de temperatura, e fazer higienização das mãos. Neste fim de semana as atividades serão livres para caminhada, não podendo ter compartilhamento de material e sem aglomeração.