Veja o trailer de 'Anitta: Made in Honório', série que vai estrear na Netflix

Série documental 'Anitta: Made in Honório' - (Foto: Netflix)

A Netflix divulgou o trailer da série documental Anitta: Made in Honório, que tem estreia programada para o dia 16 de dezembro.

Produção da Conspiração tem direção artística de Andrucha Waddington e direção de Pedro Waddington e vai mostrar as várias facetas de Anitta. Cantora e empresária de sucesso é mostrada em imagens exclusivas de bastidores da sua intensa rotina e vida pessoal.

Em cada um dos seis episódios, o foco da câmera será direcionada para uma faceta da cantora, desde momentos de diversão ao lado da família, discussões e decisões empresariais, ensaios para videoclipes e shows e bastidores de apresentações nacionais e internacionais, assim como suas férias em Aspen ao lado de amigos.

Além disso, seu público vai matar saudade de seus shows ao acompanhar de perto todos os detalhes de sua apresentação no Parque da Madureira, no Rio de Janeiro, realizado no fim de 2019. Para incrementar, registros da sua infância e adolescência, com depoimentos de familiares e colegas.