'Vamos acabar fazendo algo juntas', diz Miley Cyrus sobre Anitta

As cantoras Miley Cyrus e Anitta - (Foto: Idris Solomon | Denise Andrade)

A cantora Miley Cyrus falou sobre a possibilidade de fazer uma parceria com Anitta no futuro em entrevista ao Fantástico do último domingo, 13.

"Eu amo muito a Anitta. Temos muitas coisas em comum, os mesmos amigos, pessoas que trabalham comigo e também com ela... Uma hora ou outra vamos acabar fazendo algo juntas", afirmou.

Aos 28, Miley Cyrus falou sobre como foi passar pelos "27 anos", idade em que diversos nomes conhecidos da música morreram, como Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain e Amy Winehouse.

"Tive muito medo, sim. Perdemos muitas lendas nessa idade. Não sei se é numerologia, algo espiritual, realmente não sei o que acontece aos 27", disse.

A cantora também refletiu sobre recaídas que teve na pandemia em relação ao uso de drogas: "Acho que você não tem que ficar se punindo, nem olhando para isso só como uma falha, mas também fazer um questionamento: o que aconteceu? o que estava faltando? Para onde eu estava olhando que não para dentro de mim?"

Miley Cyrus ainda afirmou que tem vontade de retornar ao Brasil após a pandemia: "É muito difícil comparar os fãs brasileiros com os de qualquer outro lugar, é outro nível de energia e amor."