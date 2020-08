'Thor', uma fábula sobre a união que faz a força

Há um lado Vingadores nessa história, mesmo sem a presença do grupo todo. - ( Foto: Divulgação/ Internet)

Cancelado na última quarta, Thor: Ragnarok é a atração da Tela Quente desta segunda, 3, após Fina Estampa. A melhor aventura solo do Homem do Martelo - solo, não, porque ele precisará de ajuda para evitar a destruição de seu mundo, Asgard. Toda família tem seus problemas, mesmo que seja uma família de deuses do Valhala, como a de Thor.

Logo no começo, o super-herói está procurando as Joias do Infinito quando é preso e jogado num planeta distante, onde, para sobreviver, vira gladiador enfrentando... Hulk! A morte do pai libera sua ambiciosa irmã, Hela, que assume o poder em Asgard e inicia o profetizado Ragnarok - a destruição do planeta. Para evitar que isso ocorra, Thor terá de vencer a irmã cada vez mais poderosa, e para isso terá ajuda de Loki, Hulk e da guerreira asgardiana, Valquíria.

Há um lado Vingadores nessa história, mesmo sem a presença do grupo todo. É uma fábula sobre a união que faz a força. Quem dirige é Taika Waititi, que também dá voz ao alienígena Korg.

Waititi entrou para renovar, convencido de que poderia ser sua única experiência na Marvel. Como disse, é um filme sobre gente estranha com problemas humanos. Fez o melhor filme de Thor e saiu diretamente desse filme para ganhar o Oscar com outra fábula de família disfuncional, o ótimo Jojo Rabbit.

