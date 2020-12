The Weeknd lança remix com Rosalía e surpreende fãs

The Weeknd e Rosalía - ( Foto: Instagram/@theweeknd)

The Weeknd surpreendeu os fãs nesta quinta-feira, 3, ao divulgar o remix da música Blinding Lights, um dos maiores sucessos da carreira dele, lançado em novembro de 2019, ao lado da cantora espanhola Rosalía. A canção entrou para a lista de mais ouvidas em 2020 no Spotify, com 1,6 bilhão de streams. O clipe lançado nesta semana tem um 'clima anos 1980', com direito a imagens com qualidade VHS.

No clipe de Blinding Lights, The Weeknd aparece ao lado de Rosalía, como um casal de namorados, fotografando em um estúdio. A cantora espanhola é quem começa os primeiros versos da canção.

Além da parte estética ter efeitos de gravações antigas, a batida da música lembra muito as canções de clássicos do cinema da época, como o filme Flashdance. Em Maniac, de Michael Sembello, por exemplo, o ritmo dançante é parecido. Confira.

Em novembro deste ano, The Weeknd fez uma publicação nas redes sociais em que criticou a organização responsável pelo Grammy, no mesmo dia em que o artista não foi indicado nas categorias da premiação. "O Grammy continua corrupto. Vocês devem transparência a mim, meus fãs e à indústria musical", disse o cantor em uma publicação. No Twitter, a postagem recebeu milhões de curtidas.

O disco 'After Hours' liderou as paradas americanas durante semanas.