'The Voice Brasil' estreia 9ª temporada em 2020

Mesmo com os cuidados com o isolamento social, Tiago Leifert garante "qualidade musical intacta" na 9ª temporada do The Voice Brasil - (Foto: Victor Pollak / Globo / Divulgação)

O The Voice Brasil estreia sua 9ª temporada nesta quinta-feira, 15, na Globo. Os jurados Michel Teló, Lulu Santos e Iza voltam a ter a companhia de Carlinhos Brown após saída de Ivete Sangalo. O reality segue com apresentação de Tiago Leifert e Jeniffer Nascimento.

O programa estava previsto para começar em julho, mas sofreu atrasos por conta da pandemia, que também fez com que as bancadas virtuais da fase de pré-seleção se estendessem a todo o processo seletivo neste ano.

Durante coletiva virtual realizada em 7 de outubro, na qual o Estadão esteve presente, o elenco do The Voice Brasil falou sobre as gravações feitas durante a quarentena.

"A distância não nos impede de tecer as opiniões", ressaltou Carlinhos Brown, que acredita que "os artistas estão muito mais soltos" em 2020. Desta vez, o programa contará com plateia virtual e a presença da família dos participantes somente por telão.

Os vídeos de apresentação dos candidatos das audições às cegas foram produzidos em gravação remota. A produção ressalta seguir protocolos da Globo e da OMS, com hospedagem e camarins individuais dos candidatos, isolamento e constantes testes.

"A gente quer a volta ao próximo normal. Acho que nosso programa vem nesse sopro de 'pré-pós-pandemia'. Vamos juntos passar essa fronteira com alegria, alento e toda a luz que o som traz", opinou Lulu Santos.

Como funciona o The Voice Brasil em 2020

Ao todo, são seis etapas. Na primeira, 64 participantes disputam as vagas nas Audições às Cegas. Em seguida, vêm as Batalhas. A Rodada de Fogo é o momento em que começam as apresentações ao vivo, e nos Shows ao Vivo, o público começa a votar.

Em seguida, vêm as fases Semifinal e Final, na qual será decidido o grande vencedor do prêmio de R$ 500 mil e de um contrato com a gravadora Universal Music.

Saída de Ivete Sangalo e retorno de Brown

Sobre a ausência de Ivete Sangalo, Carlinhos Brown ressaltou que "não estar nessa temporada não significa que ela está ausente. ... Nossa família é assim: a gente pode se revezar num momento em que isso seja importante".

"Para mim foi uma honra gigantesca voltar. Não acreditei. Só acreditei quando o Tiago começou a falar, deu uma sensação de que eu não tinha saído", prosseguiu, sobre seu retorno à versão para adultos, da qual ficou de fora na última temporada.

O anúncio da sáida de Ivete Sangalo do The Voice Brasil foi feito em 29 de julho. A cantora não explicou exatamente o porquê da decisão, mas se manifestou por meio de comunicado divulgado pela Globo.

"Não foi uma decisão fácil e eu não estarei presente como técnica nesta edição, mas o The Voice é uma família e estarei conectada com todo meu coração e torcida", disse.

Os eliminados do The Voice Brasil em 2020

Tiago Leifert ressalta o afeto oferecido pelos jurados aos participantes que são reprovados e eliminados do The Voice.

"Quando os técnicos não viram as cadeiras, eles conversam ainda mais. Isso porque eles se importam, não foram orientados a fazer isso, não é ordem da direção. A gente faz de tudo para que a pessoa se sinta acolhida", diz.

Ex-participantes do The Voice Brasil

Questionados sobre a forma como acompanham ou têm contato com ex-participantes do The Voice Brasil, os jurados afirmaram que a troca entre os artistas é constante.

Lulu Santos relembrou uma participação de Priscila Tossan em seu show no Rock In Rio em 2017, além de outra apresentação recente que fez em São Paulo ao lado de Gaby Oliver: "Na medida possível e da proximidade pessoal e de Estado, eu, particularmente, continuo tendo contato".

Já Carlinhos Brown citou Ellen Oleria, Júnior Meirelles e Paula Sanffer entre cantores com quem mantém algum contato.

"Nós estamos ali enquanto técnicos, mas a proximidade musical é inerente a nossas opiniões. No meu caso, continuo encontrando toda essa gente, dos times alheios também. Às vezes a gente está cantando, alguém aparece: 'sobe aí, pode cantar!'", comentou.

Tiago Leifert comentou que em duas ocasiões, um participante da 9ª temporada do The Voice Brasil vão cantar uma música de um ex-participante.

"Uma das coisas que o The Voice tem é que não é programa de calouro, pega gente que está na batalha. Não são caras que estão 'tentando' cantar, tem muita gente que está aí na batalha há cinco, dez anos.", destacou o diretor Boninho.

Quando estreia o The Voice Brasil

O programa vai ao ar neste dia 15 de outubro, após A Força do Querer, na Globo, e terá exibições às terças e quintas. Às quartas e sextas, haverá reprises na TV paga, às 20h30, no canal Multishow. Também há conteúdo disponível no Globoplay.

Além do The Voice Brasil, o formato do reality show encerrou sua versão infantil, o The Voice Kids, com Kauê Penna sendo vencedor da 5ª temporada no último domingo, 11. O The Voice +, edição para maiores de 60 anos, está com inscrições abertas para 2021.

Sobre a edição para participantes mais velhos, Boninho comenta: "a gente vai ter gente que já cantou aqui no The Voice".