Thammy Miranda é convidado para comercial de Dia dos Pais

Ele acredita que falta oportunidade pelo fato de ele ser transgênero. - (Foto: Instagram/thammymiranda)

Thammy Miranda vai protagonizar uma campanha de Dia dos Pais neste ano. Isso porque o empresário recebeu um convite para ser garoto propaganda da Natura, segundo revelou o colunista Léo Dias. "Eu acho que essa campanha é importante como um todo. Demonstra que o que está prevalecendo é o amor, independente de gênero e sexualidade", comentou Thammy.

O comercial da empresa de cosméticos tem o objetivo de promover a diversidade e a inclusão em uma data tão especial para os pais.

Em dezembro do ano passado, Thammy gravou um vídeo no Instagram desabafando sobre o fato de ser discriminado para fazer propagandas. "Por que minha imagem não representa a sua marca", questionou na ocasião. Ele acredita que falta oportunidade pelo fato de ele ser transgênero.

Thammy Miranda, filho de Gretchen, e Andressa Ferreira são pais de Bento, que nasceu em março de 2020. O empresário sempre compartilha com os seguidores nas redes sociais momentos em que exerce uma paternidade ativa e divide as tarefas com a esposa.