Terror lidera bilheterias nos EUA

Cena do filme 'Freaky - No Corpo de Um Assassino' - (Foto: Universal Pictures)

Freaky - No Corpo de um Assassino, um filme de terror em que uma adolescente troca de corpo com um serial killer, lançado por Universal Pictures e Blumhouse Productions, liderou a disputa nas bilheterias neste fim de semana dos Estados Unidos, estreando com US$ 3,7 milhões.

Em tempos de coronavírus, com quase todos os filmes programados para lançamento nos cinemas sendo adiados, esses números de vendas de ingressos foram suficientes para o filme conquistar o primeiro lugar no país.

A produção de terror foi exibida em 2.472 salas de cinema na América do Norte.

No exterior, Freaky arrecadou US$ 1,9 milhão em 20 mercados internacionais, com um total global de US$ 5,6 milhões.

Freaky é estrelado por Vince Vaughn no papel de um selvagem assassino em série e Kathryn Newton como uma adolescente do ensino médio. O tema não é exatamente uma novidade: os dois inadvertidamente trocaram de corpos em uma sexta-feira 13.

Christopher Landon, que escreveu Paranoia, três sequências de Atividade Paranormal e dirigiu A Morte Te Dá Parabéns, assina também a direção do filme.

O orçamento de Freaky foi de US$ 6 milhões, e o filme recebeu muitas críticas positivas. O site de avaliação Rotten Tomatoes alcançou 82% de aprovação entre sua audiência.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.