Snoop Dogg compartilha pegadinha de Silvio Santos e filha agradece

Snoop Dogg - ( Foto: Estadão/REUTERS/Danny Moloshok )

Snoop Dogg usou seu Instagram para compartilhar uma 'pegadinha' exibida em um programa antigo de Silvio Santos. Silvia Abravanel, uma das filhas do apresentador, agradeceu ao rapper norte-americano nos comentários da publicação.

Na pegadinha Frango que Mexe, um frango já cozido começa a 'mexer' suas coxas enquanto as pessoas fazem sua refeição em um restaurante. É possível ouvir as típicas gargalhadas de Silvio Santos durante a exibição do vídeo.

"Que honra, Snoop Dogg. Obrigado", escreveu a apresentadora, em inglês.

Silvia ainda marcou o perfil de suas irmãs, Rebeca, Patricia, Daniela, Renata e Cintia e comentou: "Olhem isso, meninas, o Snoop Dogg prestigiando o trabalho do nosso pai!"

Veja a publicação feita por Snoop Dogg clicando aqui e a íntegra do vídeo original clicando aqui.