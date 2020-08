Sites da Agência Brasil e Radioagência passam a funcionar integrados - (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A partir desta sexta-feira (14), a Radioagência Nacional e a Agência Brasil passam a funcionar de forma ainda mais integrada na internet. Para isso, o endereço da Radioagência responde agora por agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/ . A mudança faz parte das estratégias de reestruturação dos sites da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Com a novidade, o usuário que navega pelos sites da EBC vai ter acesso facilitado às notícias produzidas pela Agência Brasil e aos áudios da Radioagência Nacional, tendo melhor aproveitamento dos conteúdos de ambos veículos.

Agência Brasil

A Agência Brasil produz diariamente amplo material jornalístico entre matérias, reportagens, fotografias e vídeos. Os conteúdos ficam disponíveis para serem republicados gratuitamente, desde que citada a fonte. Atualmente, as notícias da Agência Brasil são reproduzidas por milhares de sites e veículos impressos, fazendo com que suas informações cheguem a milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Em 2020, a Agência Brasil completou 30 anos de história.

Radioagência Nacional

A Radioagência Nacional é um veículo público de comunicação que, desde 11 de outubro de 2004, disponibiliza gratuitamente conteúdos radiofônicos produzidos pelas equipes da EBC e parceiros. São, em média, 80 matérias por dia e áudios gravados e acessados por mais de 4,5 mil emissoras de rádio.