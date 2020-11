'Sintonia': Netflix anuncia estreia de nova temporada para 2021

A Netflix renovou a série 'Sintonia', que foi lançada em 2019 com seis episódios - ( Foto: Estadão/Netflix/Divulgação )

A Netflix anunciou a nova data de estreia da série Sintonia, que ganhará uma 2ª temporada em 2021, na quarta-feira, 4. A informação foi divulgada durante o evento Tudum, transmitido ao vivo pela internet. Anteriormente, havia a previsão de que a série voltaria já em 2020.

"Sintonia volta em 2021! E essa minha família perfeita já tinha feito até um hit pro anúncio!", informou a Netflix em uma publicação no Twitter. Para comemorar a renovação, foi publicado um vídeo em que o elenco faz uma paródia da música Parado no Bailão com referências à série.

Antes do anúncio da nova temporada, os três protagonistas da série, Bruna Mascarenhas, MC Jottapê e Christian Malheiros, assim como o produtor musical Kondzilla, apareceram no palco do evento Tudum, que foi apresentado por Maisa Silva, para falar sobre a série. No começo de 2020 foi anunciado que a 2ª temporada teria seis episódios, de 45 minutos cada um.

Sintonia é uma produção original da Netflix, idealizada por Kondzilla, que conta a história de três jovens que foram amigos durante a infância e moram em uma comunidade na cidade de São Paulo. Ela mostra a influência do funk, de igrejas evangélicas e do tráfico de drogas na vida deles ao longo dos seis episódios da primeira temporada, lançada em 2019.