Silvio Santos ganha festa do pijama no aniversário de 90 anos

Silvio Santos e família, no aniversário de 90 anos do apresentador e dono do SBT - ( Foto:Estadão/Instagram @patriciaabravanel )

Neste sábado, 12, Silvio Santos celebrou 90 anos de idade. E, para comemorar a data, a família do apresentador preparou uma festinha do pijama para ele.

Não é raro o dono do SBT ser flagrado em trajes exóticos de dormir, normalmente coloridos e repletos de estampas. Na confraternização em família, todos estavam de pijamas.

Nas imagens, publicadas por uma das filhas, Patrícia Abravanel, Silvio Santos aparece sorridente ao lado da família. Na hora dos parabéns, o apresentador também recebeu aplausos do restante dos parentes, por meio de plataforma digital.

"Quanta vida nesse história! Filhas, irmãos, sobrinhos, netos, bisnetos, genros, "reunidos" celebrando esse paizão! 90 velas no bolo e ele queria apagar 1 por 1!", brincou Patrícia.

A também apresentadora do SBT fez uma declaração de amor a Silvio Santos: "Pai, você inspira, motiva, ensina, encoraja, diverte, ama! Como sou sortuda por nascer sua filha. Como é precioso ter um pai com uma história tão grandiosa, costumes tão simples e valores tão verdadeiros e cheio de amor. Amo muito você e só consigo desejar vida longa com muita saúde e alegria", concluiu.

A festa dos 90 anos de Silvio Santos foi em casa, mas com direito a bolo com 90 velas, docinhos e bexigas coloridas. O apresentador não vai ao SBT gravar programa deste do início da pandemia do novo coronavírus.