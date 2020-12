Show de Gal Costa é adiado para abril na Capital por conta do agravamento da covid-19

Show de Gal Costa foi adiado para abril em Campo Grande - Divulgação

O show “ A Pele do Futuro” da cantora Gal Costa, que iria ocorrer no dia 5 de dezembro em Campo Grande, no Palácio Popular da Cultura, foi adiado para abril. O motivo é agravamento dos casos de coronavírus na Capital e a necessidade de manter o distanciamento social neste período.

“ Em nome da cantora Gal Costa e da produtora Da Lapa, responsável pela produção do show A Pele do Futuro, pedimos desculpas ao público, mas entendemos ser o melhor caminho neste momento que parece o início de uma segunda onda da pandemia na cidade de São Paulo, onde reside a grande parte da equipe, e com previsão de aumento de casos em todo o Brasil. Sendo assim, pedimos o adiamento da apresentação prevista para o dia de 5 de dezembro, já acordando a mudança da mesma para a data de 24 de abril de 2021”, informa a nota da produção do show.

Os empresários Jamelão e Pedro Silva responsáveis pela promoção do evento tranquilizam as pessoas que compraram ingresso e informam que se trata apenas de um adiamento do show. “Trata-se apenas de um adiamento para 21 de abril por medidas de biossegurança neste momento incerto e ao que tudo indica, estamos enfrentando uma segunda grande onda de COVID-19. Por isso informarmos que os ingressos já comprados continuam com a validade normal para nova data”, salientaram.