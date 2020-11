Shopping Campo Grande inaugura decoração natalina com novidades para as crianças

Luzes, adereços, guirlandas, árvores gigantes e diversos enfeites que trazem o clima e a magia do Natal vão fazer parte deste momento no principal shopping da Capital - (Foto: Divulgação)

O Natal já está chegando, e para entrar no clima o Shopping Campo Grande inaugura neste sábado (7) a decoração natalina na Praça Central, trazendo para a criançada diversas atividades interativas, respeitando o distanciamento social e todas as normas de biossegurança recomendadas.

Luzes, adereços, guirlandas, árvores gigantes e diversos enfeites que trazem o clima e a magia do Natal vão fazer parte deste momento no principal shopping da Capital. Neste ano, cada detalhe da ornamentação traz um espaço lúdico para que as pessoas se sintam parte da decoração. Um dos destaques será o local reservado para tirar fotos. Por meio de um telão onde a pessoa poderá se ver, será possível fazer vários registros fotográficos com diversos efeitos sobre a imagem das pessoas. Ao final, a imagem poderá ser enviada por e-mail ou, ainda, ser impressa.

E quem pensou que ficaria sem uma recordação com o bom velhinho neste ano, está enganado. Será possível registrar o encontro com um Papai Noel virtual, onde será possível tirar uma foto e a receber gratuitamente via e-mail.

Além disso, o local receberá uma oficina de pinturas animadas em 3D que, posteriormente, poderão ser exibidas no telão do evento. Serão recebidas, por turma, o número máximo de 5 crianças, com idades a partir de 2 anos, com um acompanhante responsável. O tempo de cada oficina será de 15 minutos.

Serviço

Natal no Shopping Campo Grande

Horário: 10h às 22h

Data: 07/11

Local: Praça Central

Valores: Impressão de fotos no tamanho 15cmx21cm: R$ 15,00 | Oficina de pintura: R$ 15,00. (Não será permitido deixar a criança desacompanhada durante as atividades)