Série de suspense, 'Bom Dia, Verônica' ganha teaser e data de estreia na Netflix

Série 'Bom Dia, Verônica', com Tainá Müller, Eduardo Moscovis e Camila Morgado - (Foto: Suzanna Tierie/Netflix)

Em um verdadeiro jogo de gato e rato, a série Bom Dia, Verônica estreia no dia 1º de outubro, na Netflix. Além de anunciar a data, a operadora de streaming também divulgou um teaser, que mostra um pouco da tensão da trama.

Com Tainá Müller, Eduardo Moscovis e Camila Morgado encabeçando o elenco, o thriller é uma adaptação do livro homônimo da criminóloga Ilana Casoy e do escritor Raphael Montes.

Na história, o tempo é um elemento importante. Em uma caçada a um serial killer, nessa corrida contra o relógio, Verônica (Tainá Müller), escrivã da Delegacia de Homicídios de São Paulo, se vê em uma caçada arriscada e enigmática.

A determinada policial mergulha nessa investigação para elucidar dois casos intrigantes. Ela quer ajudar as vítimas na luta contra a violência e a injustiça. A primeira é uma mulher enganada por um golpista na internet. A segunda, Janete (Camila Morgado), é mulher de Brandão (Eduardo Moscovis), um serial killer que leva uma vida aparentemente normal, mas que esconde essa mente cruel.

Bom Dia, Verônica conta ainda com Elisa Volpatto, Silvio Guindane, César Melo, Adriano Garib e Antônio Grassi no elenco. Produção criada e adaptada para a TV por Raphael Montes, com roteiro do próprio Raphael junto com Ilana Casoy, Gustavo Bragança, Davi Kolb e Carol Garcia. Na direção geral está José Henrique Fonseca. Também dirigem episódios Izabel Jaguaribe e Rog de Souza. A produção é da Zola Filmes.