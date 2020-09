'Seinfeld' terá exibição de temporadas na Warner

A comédia com Jerry Seinfeld retonar a partir de 14 de setembro - ( Foto: Estadão/Columbia Tristar Television REUTERS )

Com dez Emmy e três Globo de Ouro, a série Seinfeld ganhará exibição na Warner Channel, a partir do dia 14 de setembro. A divertida trama do aspirante a comediante Jerry Seinfeld retorna desde a primeira temporada, de segunda a quinta, às 00h30, com dois episódios por dia.

Na trama, Seinfeld vive em um pequeno apartamento em Nova York e recebe regularmente as visitas dos amigos George (Jason Alexander), Elaine (Julia Louis-Dreyfus) e Kramer (Michael Richards).

Mais do que bem sucedida, a série teve seu episódio final assistido ao vivo por mais de 75 milhões de pessoas, em 1998.