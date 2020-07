Salgadinho faz live neste domingo com Netinho de Paula e lança EP ao vivo

O cantor de pagode Salgadinho - (Foto: Reprodução)

Neste domingo, 26, a partir das 16h, Salgadinho fará uma live com Netinho de Paula e Boka Loka. Esta é a segunda transmissão beneficente que o cantor realiza durante a pandemia do novo coronavírus.

O objetivo da live é arrecadar verba para os profissionais da indústria do entretenimento, que foi tão atingida pela crise econômica provocada pela covid-19.

"Estou muito feliz em poder lançar este projeto ao lado de pessoas que sou fã. O tema da live é pagode 90 e vai ser demais poder cantar muito pagode ao lado desses dois ícones", afirma o cantor.

No Instagram, Salgadinho gravou um vídeo para os seguidores e convidando para assistir a transmissão no canal dele no YouTube; saiba como assistir, clicando aqui.

Na sexta-feira, 24, ele anunciou o lançamento do novo EP Salgadinho Experience - Ao Vivo - Volume 1. As canções estão disponíveis nas plataformas digitais, pela Ditto Music.

No mês passado, o ex- Katinguelê divulgou o single inédito Reencontro.