Rodrigo Hilbert aparece fazendo origami e gera brincadeiras sobre seus talentos

O apresentador Rodrigo Hilbert mostrou sua tentativa de fazer um origami nas redes sociais - (Foto: Instagram/@rodrigohilbert)

Seja na culinária, fazendo tricô, construindo um forno ou praticando marcenaria, o ator Rodrigo Hilbert chama atenção na internet pelos seus inúmeros talentos, e essa semana não foi diferente. Na quarta-feira, 16, ele mostrou sua tentativa de produzir um origami, e gerou 'questionamentos' de fãs sobre o que o ator não seria capaz de fazer.

"Me arrisquei no origami", disse o apresentador do Tempero de Família em sua publicação, se referindo à arte japonesa de dobradura de papel. Ele apareceu segurando uma pequena arara, feita de papel. A publicação teve mais de 80 mil curtidas, e se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter.

"Eu tentando impressionar a patroa com um miojão turbinado e um bilhete apaixonado e lá vem você com essas coisas de origami, construir um banco de jardim pra esposa, uma casa na árvore pra criançada", brincou um usuário.

Outros brincaram que, "se há alguém capaz de desenvolver a vacina para o novo coronavírus, esse alguém é Rodrigo Hilbert": "E a vacina nada, né? Esperava mais". "Já pensou em fazer vacinas? Sério. Dá uma chance", sugeriu outro usuário.